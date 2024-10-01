Главные новости Харькова 1 октября: как прошла ночь

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07:05

Тревога в области звучала дважды, ночью на Харьков летели скоростные цели

В 22:49 в Харьковской области объявили тревогу. А в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе авиаобстрела.

Вскоре враг выпустил по области КАБы.

В 00:35 прозвучал отбой. А в 04:20 воздушную тревогу возобновили. Причина была та же – угроза авиаобстрела прифронтовых населенных пунктов.

В 05:24 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели, которая двигалась на Харьков.

А уже в 06:15 дали отбой.