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Главные новости Харькова 1 октября: как прошла ночь

Украина 07:05   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 1 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога в области звучала дважды, ночью на Харьков летели скоростные цели 

В 22:49 в Харьковской области объявили тревогу. А в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе авиаобстрела. 

Вскоре враг выпустил по области КАБы. 

В 00:35 прозвучал отбой. А в 04:20 воздушную тревогу возобновили. Причина была та же – угроза авиаобстрела прифронтовых населенных пунктов.

В 05:24 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели, которая двигалась на Харьков. 

А уже в 06:15 дали отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".