Главные новости Харькова 1 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревога в области звучала дважды, ночью на Харьков летели скоростные цели
В 22:49 в Харьковской области объявили тревогу. А в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской авиации и угрозе авиаобстрела.
Вскоре враг выпустил по области КАБы.
В 00:35 прозвучал отбой. А в 04:20 воздушную тревогу возобновили. Причина была та же – угроза авиаобстрела прифронтовых населенных пунктов.
В 05:24 в Воздушных силах предупредили о скоростной цели, которая двигалась на Харьков.
А уже в 06:15 дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".