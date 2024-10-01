Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ
Освобождение украинскими войсками Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине облегчит контрнаступление СОУ на севере города, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 1 октября.
Британская разведка сообщает, что Агрегатный завод был опорным пунктом для российской армии, что позволяло врагу проводить тактические операции на реке Волчья.
«Его потеря, скорее всего, ограничит возможности российских войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, контроль Украины над заводом облегчит контрнаступление на севере города, чтобы оттеснить российские сухопутные войска обратно на украинско-российскую границу», – считают аналитики разведки Британии.
Там также отметили, что РФ отвела войска из Волчанска для поддержки операции в Курской области. Согласно оценке британской разведки, это почти наверняка снизило возможности сухопутных войск РФ в районе Волчанска.
Читайте также: Целую роту потеряла РФ в попытках контрнаступать в Волчанске – Коваленко
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Великобритания, волчанск, завод, контрнаступ, контрнаступление, разведка, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение украинскими войсками Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине облегчит контрнаступление СОУ на севере города, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 1 октября.".