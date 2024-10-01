Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ

Общество 14:16   01.10.2024
Виктория Яковенко
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ Фото: Разведка Минобороны Великобритании

Освобождение украинскими войсками Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине облегчит контрнаступление СОУ на севере города, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 1 октября.

Британская разведка сообщает, что Агрегатный завод был опорным пунктом для российской армии, что позволяло врагу проводить тактические операции на реке Волчья.

«Его потеря, скорее всего, ограничит возможности российских войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, контроль Украины над заводом облегчит контрнаступление на севере города, чтобы оттеснить российские сухопутные войска обратно на украинско-российскую границу», – считают аналитики разведки Британии.

Там также отметили, что РФ отвела войска из Волчанска для поддержки операции в Курской области. Согласно оценке британской разведки, это почти наверняка снизило возможности сухопутных войск РФ в районе Волчанска.

Читайте также: Целую роту потеряла РФ в попытках контрнаступать в Волчанске – Коваленко

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
30.09.2024, 09:48
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
01.10.2024, 14:19
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
30.09.2024, 18:53
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ
01.10.2024, 14:16
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
01.10.2024, 14:47

Новости по теме:

11:30
Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
16:27
Лондон тайно поддерживает идею Киева ударить по РФ ракетой Storm Shadow – СМИ
21:35
Роскошная яхта с британским миллиардером утонула всего за 60 секунд у Сицилии
16:45
После убийства 3 девочек в танцевальной школе Великобританию охватили протесты
13:05
Великобритания не разрешала Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ

Вы читали новость: «Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение украинскими войсками Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине облегчит контрнаступление СОУ на севере города, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 1 октября.".