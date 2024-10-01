Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ

Освобождение украинскими войсками Агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине облегчит контрнаступление СОУ на севере города, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 1 октября.

Британская разведка сообщает, что Агрегатный завод был опорным пунктом для российской армии, что позволяло врагу проводить тактические операции на реке Волчья.

«Его потеря, скорее всего, ограничит возможности российских войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, контроль Украины над заводом облегчит контрнаступление на севере города, чтобы оттеснить российские сухопутные войска обратно на украинско-российскую границу», – считают аналитики разведки Британии.

Там также отметили, что РФ отвела войска из Волчанска для поддержки операции в Курской области. Согласно оценке британской разведки, это почти наверняка снизило возможности сухопутных войск РФ в районе Волчанска.