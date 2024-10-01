Ситуація у Вовчанську: британська розвідка прогнозує успіх СОУ

Звільнення українськими військами Агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині полегшить контрнаступ СОУ на півночі міста, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 1 жовтня.

Британська розвідка повідомляє, що Агрегатний завод слугував опорним пунктом для російської армії, що дозволяло ворогу проводити тактичні операції на річці Вовча.

«Його втрата, скоріше за все, обмежить можливості російських військ по просування на Харківщині. Ймовірно, контроль України над заводом полегшить контрнаступу на півночі міста, щоб відтіснити російські сухопутні війська назад до українсько-російського кордону», – вважають аналітики розвідки Британії.

Там також зауважили, що РФ відвела війська з району Вовчанська для підтримки операції у Курській області. Згідно із оцінкою британської розвідки, це майже напевно зменшило можливості сухопутних військ РФ у районі Вовчанська.