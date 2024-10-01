Головні новини Харкова 1 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога в області звучала двічі, вночі на Харків летіли швидкісні цілі
О 22:49 на Харківщині оголосили тривогу. А в Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу авіаобстрілу.
Незабаром ворог випустив по області КАБи.
О 00:35 пролунав відбій. А о 04:20 повітряну тривогу відновили. Причина була така ж – загроза авіаобстрілу прифронтових населених пунктів.
О 05:24 у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль, що рухалася на Харків.
А вже о 06.15 дали відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".