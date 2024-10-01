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Головні новини Харкова 1 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 1 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Тривога в області звучала двічі, вночі на Харків летіли швидкісні цілі 

О 22:49 на Харківщині оголосили тривогу. А в Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та загрозу авіаобстрілу. 

Незабаром ворог випустив по області КАБи. 

О 00:35 пролунав відбій. А о 04:20 повітряну тривогу відновили. Причина була така ж – загроза авіаобстрілу прифронтових населених пунктів.

О 05:24 у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль, що рухалася на Харків. 

А вже о 06.15 дали відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".