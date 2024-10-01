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У районі Лук’янців окупанти самовільно тікають із позицій – ОТУВ “Харків”

Україна 09:41   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У районі Лук’янців окупанти самовільно тікають із позицій – ОТУВ “Харків” Фото6 Генштаб ЗСУ

У зведенні за 1 жовтня в ОТУВ “Харків” поінформували про ситуацію на Харківському напрямку. 

За інформацією ЗСУ, біля Лук’янців ЗС РФ намагаються закріпитися на захоплених позиціях. Водночас у цій частині Харківщини почастішали випадки дезертирства – росіяни почали самовільно тікати з фронту.

Тим часом у районі Глибокого ворог продовжує мінувати території, а у Вовчаку – марно штурмувати наші позиції.

“У Вовчанську противник за минулу добу більше десяти разів намагався штурмувати позиції Сил оборони України, зазнав втрат в живій силі та техніці та відступив. Наразі здійснює одиничне переміщення особового складу для евакуації втрат та поповнення поточного некомплекту особового складу”, – повідомили в ОТУВ “Харків”.

Втрати РФ за добу: 134 убиті, 67 поранених. Крім того, ворог втратив 100 одиниць озброєння та спецтехніки: два танки, сім артсистем, 20 авто, 49 БПЛА. Також українські захисники знищили 69 укриттів та 3 місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Харківщині, атакував 40 разів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 1 жовтня в ОТУВ “Харків” поінформували про ситуацію на Харківському напрямку. ".