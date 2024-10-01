В районе Лукьянцов оккупанты самовольно бегут с позиций – ОТГВ «Харьков»

В сводке за 1 октября в ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на Харьковском направлении.

По информации ВСУ, около Лукьянцов ВС РФ пытаются закрепиться на захваченных позициях. В то же время, в этой части Харьковщины участились случаи дезертирства – россияне начали самовольно бежать с фронта.

Тем временем в районе Глубокого враг продолжает минировать территории, а в Волчанке – безуспешно штурмовать наши позиции.

«В Волчанске противник за прошедшие сутки более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. В настоящее время осуществляют единичное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

Потери РФ за сутки: 134 убитых, 67 раненых. Кроме того, враг потерял 100 единиц вооружения и спецтехники: два танка, семь артсистем, 20 авто, 49 БПЛА. Также украинские защитники уничтожили 69 укрытий и 3 места для хранения боеприпасов.