Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

В районе Лукьянцов оккупанты самовольно бегут с позиций – ОТГВ «Харьков»

Украина 09:41   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В районе Лукьянцов оккупанты самовольно бегут с позиций – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

В сводке за 1 октября в ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на Харьковском направлении. 

По информации ВСУ, около Лукьянцов ВС РФ пытаются закрепиться на захваченных позициях. В то же время, в этой части Харьковщины участились случаи дезертирства – россияне начали самовольно бежать с фронта.

Тем временем в районе Глубокого враг продолжает минировать территории, а в Волчанке – безуспешно штурмовать наши позиции.

«В Волчанске противник за прошедшие сутки более десяти раз пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины, понес потери в живой силе и технике и отступил. В настоящее время осуществляют единичное перемещение личного состава для эвакуации потерь и пополнения текущего некомплекта личного состава», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

Потери РФ за сутки: 134 убитых, 67 раненых. Кроме того, враг потерял 100 единиц вооружения и спецтехники: два танка, семь артсистем, 20 авто, 49 БПЛА. Также украинские защитники уничтожили 69 укрытий и 3 места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Генштаб: враг активизировался Харьковщине, атаковал 40 раз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
30.09.2024, 18:53
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
30.09.2024, 09:48
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
01.10.2024, 06:00
Главные новости Харькова 1 октября: Терехов вернулся, РФ атаковала 40 раз
Главные новости Харькова 1 октября: Терехов вернулся, РФ атаковала 40 раз
01.10.2024, 09:47
Прорыв к Осколу: Машовец оценил резервы РФ на Купянском направлении
Прорыв к Осколу: Машовец оценил резервы РФ на Купянском направлении
01.10.2024, 07:52

Новости по теме:

09:47
Главные новости Харькова 1 октября: Терехов вернулся, РФ атаковала 40 раз
09:41
В районе Лукьянцов оккупанты самовольно бегут с позиций – ОТГВ «Харьков»
09:35
С Днем защитников и защитниц Украины: как поздравляют в Харькове (дополняется)
09:12
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
08:56
Шестеро раненых, один погибший на Харьковщине – результаты обстрелов РФ

  • Категории: Украина, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В районе Лукьянцов оккупанты самовольно бегут с позиций – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 09:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 1 октября в ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации на Харьковском направлении. ".