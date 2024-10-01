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Шестеро поранених, один загиблий на Харківщині – результати обстрілів РФ

Україна 08:56   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шестеро поранених, один загиблий на Харківщині – результати обстрілів РФ

Протягом доби РФ продовжила обстрілювати Харківщину, під ударами опинився Куп’янський та Богодухівський район, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Напередодні внаслідок ударів FPV-дронів по Куп’янську один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Крім того, через обстріл горіла трава, авто, а також – зруйновано навчальний заклад та гараж.

Також ворог бив по Богодухівському району, є постраждалі.

“18:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець”, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 08:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби РФ продовжила обстрілювати Харківщину, під ударами опинився Куп’янський та Богодухівський район, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".