Шестеро поранених, один загиблий на Харківщині – результати обстрілів РФ
Протягом доби РФ продовжила обстрілювати Харківщину, під ударами опинився Куп’янський та Богодухівський район, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні внаслідок ударів FPV-дронів по Куп’янську один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Крім того, через обстріл горіла трава, авто, а також – зруйновано навчальний заклад та гараж.
Також ворог бив по Богодухівському району, є постраждалі.
“18:05 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець”, – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 08:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби РФ продовжила обстрілювати Харківщину, під ударами опинився Куп’янський та Богодухівський район, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".