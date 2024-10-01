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Сутки не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной

Общество 16:23   01.10.2024
Виктория Яковенко
Сутки не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной Фото: КП «Харьковводоканал»

С 21:00 1 октября по 20:00 2 октября будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.

Причина – ремонтные работы на водоводе на окружной дороге, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На предприятии напомнили о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 21:00 1 октября по 20:00 2 октября будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.".