Сутки не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной

С 21:00 1 октября по 20:00 2 октября будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.

Причина – ремонтные работы на водоводе на окружной дороге, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На предприятии напомнили о необходимости иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.