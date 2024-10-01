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Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній

Суспільство 16:23   01.10.2024
Вікторія Яковенко
Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній Фото: КП “Харківводоканал”

З 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.

Причина – ремонтні роботи на водоводі на окружній дорозі, повідомили у КП «Харківводоканал».

На підприємстві нагадали про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.".