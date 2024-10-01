Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній

З 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.

Причина – ремонтні роботи на водоводі на окружній дорозі, повідомили у КП «Харківводоканал».

На підприємстві нагадали про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.