Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній
Фото: КП “Харківводоканал”
З 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.
Причина – ремонтні роботи на водоводі на окружній дорозі, повідомили у КП «Харківводоканал».
На підприємстві нагадали про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», отключат, поселки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.".