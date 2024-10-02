20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении защитники Украины отразили атаку в Волчанске, сообщил Генштаб ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив 10 КАБов.

На Купянском направлении россияне 5 раз штурмовали возле Синьковки и Андреевки. Четыре боя закончились, еще один – продолжается. Авиаудары КАБами россияне нанесли по населенным пунктам Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего сбросили 10 авиабомб.