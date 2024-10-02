20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Vitaly V. Kuzmin
На Харьковском направлении защитники Украины отразили атаку в Волчанске, сообщил Генштаб ВСУ.
Также россияне нанесли авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив 10 КАБов.
На Купянском направлении россияне 5 раз штурмовали возле Синьковки и Андреевки. Четыре боя закончились, еще один – продолжается. Авиаудары КАБами россияне нанесли по населенным пунктам Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего сбросили 10 авиабомб.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, атака, бомба, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении защитники Украины отразили атаку в Волчанске, сообщил Генштаб ВСУ.".