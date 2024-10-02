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20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:29   02.10.2024
Оксана Якушко
20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Vitaly V. Kuzmin

На Харьковском направлении защитники Украины отразили атаку в Волчанске, сообщил Генштаб ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив 10 КАБов.

На Купянском направлении россияне 5 раз штурмовали возле Синьковки и Андреевки. Четыре боя закончились, еще один – продолжается. Авиаудары КАБами россияне нанесли по населенным пунктам Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего  сбросили 10 авиабомб.

Читайте также: Бои в Волчанске и 25 атак на Купянском направлении — данные Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении защитники Украины отразили атаку в Волчанске, сообщил Генштаб ВСУ.".