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20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 17:29   02.10.2024
Оксана Якушко
20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ Фото: Vitaly V. Kuzmin

На Харківському напрямку захисники України відбили атаку у Вовчанську, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Також росіяни завдали авіаударів по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 штурмів біля Синьківки та Андріївки. Чотири бої закінчилися, ще один – триває. Авіаударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього росіяни скинули 10 авіабомб.

Читайте також: Бої у Вовчанську та 25 атак на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку захисники України відбили атаку у Вовчанську, повідомив Генштаб ЗСУ. ".