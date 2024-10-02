20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку захисники України відбили атаку у Вовчанську, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також росіяни завдали авіаударів по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 штурмів біля Синьківки та Андріївки. Чотири бої закінчилися, ще один – триває. Авіаударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього росіяни скинули 10 авіабомб.