20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Vitaly V. Kuzmin
На Харківському напрямку захисники України відбили атаку у Вовчанську, повідомив Генштаб ЗСУ.
Також росіяни завдали авіаударів по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши 10 КАБів.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 штурмів біля Синьківки та Андріївки. Чотири бої закінчилися, ще один – триває. Авіаударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього росіяни скинули 10 авіабомб.
Читайте також: Бої у Вовчанську та 25 атак на Куп’янському напрямку – дані Генштабу
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, атака, бомба, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку захисники України відбили атаку у Вовчанську, повідомив Генштаб ЗСУ. ".