Бої у Вовчанську та 25 атак на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

У ранковому зведенні 2 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, що посилилися, у Вовчанську в районі Стариці – за добу сталося шість зіткнень.

“На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки“, – перерахували в Генштабі.

Під авіаударами ЗС РФ були Липці, Вовчанськ, Петропавлівка та Кругляківка.

Також у ГШ поінформували про втрати ворога.