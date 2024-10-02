Бои в Волчанске и 25 атак на Купянском направлении — данные Генштаба

В утренней сводке 2 октября Генштаб ВСУ сообщил об усилившихся боях в Волчанске в районе Старицы — за сутки произошло шесть столкновений.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоосинового, Куриловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки», — перечислили в Генштабе.

Под авиаударами ВС РФ были Липцы, Волчанск, Петропавловка и Кругляковка.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага.