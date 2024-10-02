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Преподавателя харьковского университета подозревают в работе на ФСБ РФ

Общество 16:53   02.10.2024
Виктория Яковенко
Преподавателя харьковского университета подозревают в работе на ФСБ РФ Фото: Владислав Абдула

Подозрение получила 50-летняя преподавательница одного из харьковских университетов, которая, вероятно, была информатором ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщину спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.

«По указанию оккупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны. Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой», — добавили в СБУ.

По данным следствия, информацию фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и ​​добавляла к ним текстовое описание.

Фигурантку задержали у нее дома. Во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Преподавателю сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК), сообщили в Харьковская областная прокуратура.

Сейчас подозреваемую отправили в СИЗО без права внесения залога. Если ее вину докажут, женщине светит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получила 50-летняя преподавательница одного из харьковских университетов, которая, вероятно, была информатором ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.".