Преподавателя харьковского университета подозревают в работе на ФСБ РФ
Подозрение получила 50-летняя преподавательница одного из харьковских университетов, которая, вероятно, была информатором ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, женщину спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.
«По указанию оккупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны. Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой», — добавили в СБУ.
По данным следствия, информацию фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.
Фигурантку задержали у нее дома. Во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами.
Преподавателю сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК), сообщили в Харьковская областная прокуратура.
Сейчас подозреваемую отправили в СИЗО без права внесения залога. Если ее вину докажут, женщине светит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подозрение, преподаватель, рф, СБУ, СОУ, фсб;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получила 50-летняя преподавательница одного из харьковских университетов, которая, вероятно, была информатором ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.".