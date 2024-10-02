Викладачку харківського університету підозрюють в роботі на ФСБ РФ

Підозру отримала 50-річна викладачка одного з харківських університетів, яка, ймовірно, була інформаторкою ФСБ та коригувала удари РФ по Харкову.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, жінку спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року.

«За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової», – додали в СБУ.

За даними слідства, інформацію фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У «звіті» жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Фігурантку затримали у неї вдома. Під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами.

Викладачці повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зараз підозрювану відправили у СІЗО без права внесення застави. Якщо її провину докажуть, жінці «світить» до 8 років тюрми.