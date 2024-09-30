СБУ: екс-посадовець, який займався туризмом на Харківщині, працював на ворога

Правоохоронці підозрюють колишнього 64-річного завідувача сектору культури та туризму Старосалтівської селищної ради у роботі на окупантів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, на бік ворога фігурант перейшов під час окупації Вовчанського району.

«У червні 2022 року він добровільно уклав «трудовий договір» з рашистами та став виконуючим обов’язки голови так званої «военно-гражданской администрации Волчанского района» з питань економіки та фінансів. Окупанти довірили зраднику перевіряти підприємства з метою подальшої організації їх роботи у співпраці з державою-агресоркою», – з’ясували в СБУ.

Крім цього, слідством встановлено, що чоловік вирішував питання з веденням бюджету окупаційної адміністрації. До цих обов’язків входило: своєчасне отримання грошового забезпечення для функціонування незаконної адміністрації, організація ведення бухгалтерського обліку підлеглими співробітниками, а також виплати заробітної платні у російських рублях.

Напередодні деокупації фігурант разом з російськими військами втік з Вовчанська і наразі переховується на непідконтрольній території України, додали в СБУ.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує довічне з конфіскацією майна.