СБУ: екс-посадовець, який займався туризмом на Харківщині, працював на ворога
Правоохоронці підозрюють колишнього 64-річного завідувача сектору культури та туризму Старосалтівської селищної ради у роботі на окупантів.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, на бік ворога фігурант перейшов під час окупації Вовчанського району.
«У червні 2022 року він добровільно уклав «трудовий договір» з рашистами та став виконуючим обов’язки голови так званої «военно-гражданской администрации Волчанского района» з питань економіки та фінансів. Окупанти довірили зраднику перевіряти підприємства з метою подальшої організації їх роботи у співпраці з державою-агресоркою», – з’ясували в СБУ.
Крім цього, слідством встановлено, що чоловік вирішував питання з веденням бюджету окупаційної адміністрації. До цих обов’язків входило: своєчасне отримання грошового забезпечення для функціонування незаконної адміністрації, організація ведення бухгалтерського обліку підлеглими співробітниками, а також виплати заробітної платні у російських рублях.
Напередодні деокупації фігурант разом з російськими військами втік з Вовчанська і наразі переховується на непідконтрольній території України, додали в СБУ.
Чоловіку заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Якщо його провину докажуть, чоловіку загрожує довічне з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, окупація, СБУ, харківщина, чиновник;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють колишнього 64-річного завідувача сектору культури та туризму Старосалтівської селищної ради у роботі на окупантів.".