СБУ: экс-чиновник, занимавшийся туризмом на Харьковщине, работал на врага

Правоохранители подозревают бывшего 64-летнего заведующего сектором культуры и туризма Старосалтовского поселкового совета в работе на оккупантов.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, на сторону врага экс-чиновник перешел во время оккупации Волчанского района.

«В июне 2022 года он добровольно заключил «трудовой договор» с рашистами и стал исполняющим обязанности главы так называемой «военно-гражданской администрации Волчанского района» по экономике и финансам. Оккупанты доверили предателю проверять предприятия с целью дальнейшей организации их работы в сотрудничестве с государством-агрессором», — выяснили в СБУ.

Кроме того, следствием установлено, что мужчина решал вопрос с ведением бюджета оккупационной администрации. В его обязанности входило: своевременное получение денежного довольствия для функционирования незаконной администрации, организация ведения бухгалтерского учета подчиненными сотрудниками, а также выплаты заработной платы в российских рублях.

Накануне деоккупации фигурант вместе с российскими войсками сбежал из Волчанска и сейчас скрывается на неподконтрольной территории Украины, добавили в СБУ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Если его вину докажут, мужчине грозит пожизненное с конфискацией имущества.