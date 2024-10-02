В Волчанске враг готовится к штурму, пополняет резервы – ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте на севере региона проинформировали в утренней сводке 2 октября в ОТГВ «Харьков».
В районе Глубокого враг, в основном, проводит лишь воздушную разведку и следит за перемещением ВСУ. Около Старицы россияне пополняют резервы и восполняют потери личного состава.
«В Волчанске противник с целью возобновления штурмовых действий усилил штурмовые группы, наладил связь между позициями, осуществляет меры логистического обеспечения с использованием БПЛА», – отметили в ОТГВ «Харьков».
В ВСУ сообщили о потерях врага за сутки: 52 убитых, 64 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял боевую бронированную машину, семь авто, спецтехнику, 25 БПЛА, а также – 52 укрытия.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 09:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере региона проинформировали в утренней сводке 2 октября в ОТГВ «Харьков».".