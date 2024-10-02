В Волчанске враг готовится к штурму, пополняет резервы – ОТГВ «Харьков»

О ситуации на фронте на севере региона проинформировали в утренней сводке 2 октября в ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого враг, в основном, проводит лишь воздушную разведку и следит за перемещением ВСУ. Около Старицы россияне пополняют резервы и восполняют потери личного состава.

«В Волчанске противник с целью возобновления штурмовых действий усилил штурмовые группы, наладил связь между позициями, осуществляет меры логистического обеспечения с использованием БПЛА», – отметили в ОТГВ «Харьков».

В ВСУ сообщили о потерях врага за сутки: 52 убитых, 64 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял боевую бронированную машину, семь авто, спецтехнику, 25 БПЛА, а также – 52 укрытия.