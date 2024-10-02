Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

В Волчанске враг готовится к штурму, пополняет резервы – ОТГВ «Харьков»

Украина 09:26   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Волчанске враг готовится к штурму, пополняет резервы – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на севере региона проинформировали в утренней сводке 2 октября в ОТГВ «Харьков».

В районе Глубокого враг, в основном, проводит лишь воздушную разведку и следит за перемещением ВСУ. Около Старицы россияне пополняют резервы и восполняют потери личного состава.

«В Волчанске противник с целью возобновления штурмовых действий усилил штурмовые группы, наладил связь между позициями, осуществляет меры логистического обеспечения с использованием БПЛА», – отметили в ОТГВ «Харьков».

В ВСУ сообщили о потерях врага за сутки: 52 убитых, 64 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял боевую бронированную машину, семь авто, спецтехнику, 25 БПЛА, а также – 52 укрытия.

Читайте также: Бои в Волчанске и 25 атак на Купянском направлении — данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
02.10.2024, 09:42
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
02.10.2024, 07:59
Враг почти вплотную подошел к Колесниковке и Кругляковке – Коваленко
Враг почти вплотную подошел к Колесниковке и Кругляковке – Коваленко
02.10.2024, 10:03
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
02.10.2024, 08:31
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05

Новости по теме:

15:38
Минус более 600 оккупантов, сожгли «Солнцепек»: 3 ОШБр о неделе на Харьковщине
14:27
«Половина вылетов завершается ничем»: BILD об успешности дронов на Харьковщине
20:04
Контрнаступление армии РФ в Курской области обернулось полным провалом – BILD
16:53
ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб
10:41
ОТГВ «Харьков»: в Волчанске РФ строит туннели, у Глубокого минирует территории

Вы читали новость: «В Волчанске враг готовится к штурму, пополняет резервы – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере региона проинформировали в утренней сводке 2 октября в ОТГВ «Харьков».".