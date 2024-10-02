У Вовчанську ворог готується до штурму, поповнює резерви – ОТУВ «Харків»

Про ситуацію на фронті на півночі регіону поінформували у ранковому зведенні 2 жовтня в ОТУВ “Харків”.

У районі Глибокого ворог здебільшого проводить лише повітряну розвідку та стежить за переміщенням ЗСУ. Біля Стариці росіяни поповнюють резерви та втрати особового складу.

“У Вовчанську противник з метою відновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодив зв’язок між позиціями, здійснює заходи логістичного забезпечення з використанням БПЛА”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

У ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу: 52 вбитих, 64 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив бойову броньовану машину, сім авто, спецтехніку, 25 БПЛА, а також – 52 укриття.