У Вовчанську ворог готується до штурму, поповнює резерви – ОТУВ «Харків»
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті на півночі регіону поінформували у ранковому зведенні 2 жовтня в ОТУВ “Харків”.
У районі Глибокого ворог здебільшого проводить лише повітряну розвідку та стежить за переміщенням ЗСУ. Біля Стариці росіяни поповнюють резерви та втрати особового складу.
“У Вовчанську противник з метою відновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодив зв’язок між позиціями, здійснює заходи логістичного забезпечення з використанням БПЛА”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
У ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу: 52 вбитих, 64 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив бойову броньовану машину, сім авто, спецтехніку, 25 БПЛА, а також – 52 укриття.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі регіону поінформували у ранковому зведенні 2 жовтня в ОТУВ “Харків”.".