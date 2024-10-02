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У Вовчанську ворог готується до штурму, поповнює резерви – ОТУВ «Харків»

Україна 09:26   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Вовчанську ворог готується до штурму, поповнює резерви – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на півночі регіону поінформували у ранковому зведенні 2 жовтня в ОТУВ “Харків”.

У районі Глибокого ворог здебільшого проводить лише повітряну розвідку та стежить за переміщенням ЗСУ. Біля Стариці росіяни поповнюють резерви та втрати особового складу.

“У Вовчанську противник з метою відновлення штурмових дій посилив штурмові групи, налагодив зв’язок між позиціями, здійснює заходи логістичного забезпечення з використанням БПЛА”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

У ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу: 52 вбитих, 64 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив бойову броньовану машину, сім авто, спецтехніку, 25 БПЛА, а також – 52 укриття.

Читайте також: Бої у Вовчанську та 25 атак на Куп’янському напрямку – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Вовчанську ворог готується до штурму, поповнює резерви – ОТУВ «Харків»
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі регіону поінформували у ранковому зведенні 2 жовтня в ОТУВ “Харків”.".