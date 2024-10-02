Водитель «скорой» пострадал во время обстрела Купянска
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
1 октября враг обстрелял Купянск кассетными боеприпасами. Вследствие ударов пострадал водитель «скорой» помощи, сообщили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
«Было попадание рядом с местом расположения структурного подразделения КНП ХОР «ЦЭМД и МК». Пострадал водитель Малуха Максим Александрович. С диагнозом «Акубаротравма» был доставлен в ОКБ. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж», – написали в сообщении.
На месте «прилета» возник пожар, спасатели успели его потушить и спасти отделение, добавили медики.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, скорая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября враг обстрелял Купянск кассетными боеприпасами. Вследствие ударов пострадал водитель «скорой» помощи, сообщили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".