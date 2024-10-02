Водитель «скорой» пострадал во время обстрела Купянска

1 октября враг обстрелял Купянск кассетными боеприпасами. Вследствие ударов пострадал водитель «скорой» помощи, сообщили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Было попадание рядом с местом расположения структурного подразделения КНП ХОР «ЦЭМД и МК». Пострадал водитель Малуха Максим Александрович. С диагнозом «Акубаротравма» был доставлен в ОКБ. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж», – написали в сообщении.

На месте «прилета» возник пожар, спасатели успели его потушить и спасти отделение, добавили медики.