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Водитель «скорой» пострадал во время обстрела Купянска

Происшествия 11:05   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Водитель «скорой» пострадал во время обстрела Купянска Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

1 октября враг обстрелял Купянск кассетными боеприпасами. Вследствие ударов пострадал водитель «скорой» помощи, сообщили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

«Было попадание рядом с местом расположения структурного подразделения КНП ХОР «ЦЭМД и МК». Пострадал водитель Малуха Максим Александрович. С диагнозом «Акубаротравма» был доставлен в ОКБ. Повреждены четыре автомобиля ЭМД. Сгорел один гараж», – написали в сообщении.

"скорая" попала под обстрел в Купянске"
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
"Скорая" попала под обстрел в Купянске
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

На месте «прилета» возник пожар, спасатели успели его потушить и спасти отделение, добавили медики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября враг обстрелял Купянск кассетными боеприпасами. Вследствие ударов пострадал водитель «скорой» помощи, сообщили в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».".