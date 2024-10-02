Водій «швидкої» постраждав під час обстрілу Куп’янська
1 жовтня ворог обстріляв Куп’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ударів постраждав водій “швидкої” допомоги, повідомили у “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
“Було потрапляння поряд з місцем розташування структурного підрозділу КНП ХОР «ЦЕМД і МК». Постраждав водій Малуха Максим Олександрович. З діагнозом “Акубаротравма” був доставлений до ОКЛ. Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж”, – написали в повідомленні.
На місці “прильоту” виникла пожежа, рятувальники встигли її згасити та врятувати відділення, додали медики.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня ворог обстріляв Куп’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ударів постраждав водій “швидкої” допомоги, повідомили у “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".