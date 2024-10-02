Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Водій «швидкої» постраждав під час обстрілу Куп’янська

Події 11:05   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Водій «швидкої» постраждав під час обстрілу Куп’янська

1 жовтня ворог обстріляв Куп’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ударів постраждав водій “швидкої” допомоги, повідомили у “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

“Було потрапляння поряд з місцем розташування структурного підрозділу КНП ХОР «ЦЕМД і МК». Постраждав водій Малуха Максим Олександрович. З діагнозом “Акубаротравма” був доставлений до ОКЛ. Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж”, – написали в повідомленні.

"швидка" потрапила під обстріл у Куп'янську "Швидка" потрапила під обстріл у Куп'янську

На місці “прильоту” виникла пожежа, рятувальники встигли її згасити та врятувати відділення, додали медики.

Читайте також: ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріл

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
02.10.2024, 12:05
Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)
Пів сотні техніки втратила РФ: масований штурм відбили на Харківщині (відео)
02.10.2024, 12:13
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
Ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки – Коваленко
02.10.2024, 10:03
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
На Харківщині попереджають про високу пожежну небезпеку в лісах
На Харківщині попереджають про високу пожежну небезпеку в лісах
02.10.2024, 11:57
Намагалися швидко прорватися у Куп’янська – Ахіллес про штурм РФ на Харківщині
Намагалися швидко прорватися у Куп’янська – Ахіллес про штурм РФ на Харківщині
02.10.2024, 11:29

Новини за темою:

08:31
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
07:10
Пошкоджені будинки: під ранок по Харкову «прилетів» КАБ
21:12
Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль (відео)
20:29
Росіяни ударили по Купʼянську з РСЗВ: 2 постраждалих, палають будинки (відео)
12:18
Понад 50 разів РФ атакувала Харків у вересні – Терехов показав статистику

Ви читали новину: «Водій «швидкої» постраждав під час обстрілу Куп’янська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня ворог обстріляв Куп’янськ касетними боєприпасами. Внаслідок ударів постраждав водій “швидкої” допомоги, повідомили у “Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".