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Тепло и без дождей. Какой будет погода 5 октября в Харькове и области

Погода 20:17   04.10.2024
Оксана Якушко
Тепло и без дождей. Какой будет погода 5 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков☀️
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 14° тепла, днем ​​21 — 26°.

По городу: Без существенных осадков☀️
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° тепла, днем ​​23 — 25°.

Читайте также: Днем тепло как летом. Какой будет погода 4 октября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 20:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".