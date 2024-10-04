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Тепло і без дощів. Якою буде погода 5 жовтня у Харкові та області

Погода 20:17   04.10.2024
Оксана Якушко
Тепло і без дощів. Якою буде погода 5 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів☀️

Вітер південний ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 14° тепла, вдень 21 – 26°.

По місту: Без істотних опадів☀️

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".