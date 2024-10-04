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Запугивали семьи и угрожали расправой: двум харьковчанам грозит 2 года тюрьмы

Общество 09:51   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Запугивали семьи и угрожали расправой: двум харьковчанам грозит 2 года тюрьмы

Двух харьковчан 30 и 55 лет осудили за административные нарушения еще в начале 2024, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемые угрожали своим семьям, устраивали скандалы и запугивали. 

Мужчины должны были проходить специальную программу для обидчиков в Управлении по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. «Ознакомившись с соответствующими решениями суда, заключив соответствующее соглашение и будучи предупрежденными об уголовной ответственности в случае уклонения от прохождения программы, обвиняемые без уважительных причин не явились в Управление, то есть умышленно уклонились от прохождения программы для обидчиков, применяемой судом», – рассказали в прокуратуре.

Мужчины объяснили, что не имели желания куда-либо ездить и терять на это свое время. Теперь мужчин ждет суд – им грозит до двух лет в тюрьме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух харьковчан 30 и 55 лет осудили за административные нарушения еще в начале 2024, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемые угрожали своим семьям, устраивали скандалы и запугивали. ".