Запугивали семьи и угрожали расправой: двум харьковчанам грозит 2 года тюрьмы

Двух харьковчан 30 и 55 лет осудили за административные нарушения еще в начале 2024, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемые угрожали своим семьям, устраивали скандалы и запугивали.

Мужчины должны были проходить специальную программу для обидчиков в Управлении по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. «Ознакомившись с соответствующими решениями суда, заключив соответствующее соглашение и будучи предупрежденными об уголовной ответственности в случае уклонения от прохождения программы, обвиняемые без уважительных причин не явились в Управление, то есть умышленно уклонились от прохождения программы для обидчиков, применяемой судом», – рассказали в прокуратуре.

Мужчины объяснили, что не имели желания куда-либо ездить и терять на это свое время. Теперь мужчин ждет суд – им грозит до двух лет в тюрьме.