Запугивали семьи и угрожали расправой: двум харьковчанам грозит 2 года тюрьмы
Двух харьковчан 30 и 55 лет осудили за административные нарушения еще в начале 2024, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемые угрожали своим семьям, устраивали скандалы и запугивали.
Мужчины должны были проходить специальную программу для обидчиков в Управлении по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. «Ознакомившись с соответствующими решениями суда, заключив соответствующее соглашение и будучи предупрежденными об уголовной ответственности в случае уклонения от прохождения программы, обвиняемые без уважительных причин не явились в Управление, то есть умышленно уклонились от прохождения программы для обидчиков, применяемой судом», – рассказали в прокуратуре.
Мужчины объяснили, что не имели желания куда-либо ездить и терять на это свое время. Теперь мужчин ждет суд – им грозит до двух лет в тюрьме.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: домашние тираны, прокуратура Харьковской области, суд;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 09:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух харьковчан 30 и 55 лет осудили за административные нарушения еще в начале 2024, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемые угрожали своим семьям, устраивали скандалы и запугивали. ".