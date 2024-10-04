Залякували сім’ї й погрожували: двом харківʼянам загрожує 2 роки в’язниці
Двох харків’ян 30 та 55 років засудили за адміністративні порушення ще на початку 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обвинувачені погрожували своїм сім’ям, влаштовували скандали та залякували.
Чоловіки мали проходити спеціальну програму для кривдників в Управлінні у справах сім’ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
“Ознайомившись з відповідними рішеннями суду, уклавши відповідну угоду і будучи попередженими про кримінальну відповідальність у разі ухилення від проходження програми, обвинувачені без поважних причин не з’явилися до Управління, тобто навмисне ухилилися від проходження програми для кривдників, яку застосовує суд”, – розповіли в прокуратурі.
Чоловіки пояснили, що не мали бажання кудись їздити і витрачати на це свій час. Тепер на чоловіків чекає суд – їм загрожує до двох років у в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 09:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох харків’ян 30 та 55 років засудили за адміністративні порушення ще на початку 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обвинувачені погрожували своїм сім’ям, влаштовували скандали та залякували. ".