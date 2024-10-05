Днем – тепло по-летнему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 6 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем – 25 – 27, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью температура будет от 10 до 15 градусов, днем – 23 – 28.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 20:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 6 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".