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Днем – тепло по-летнему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября

Погода 20:34   05.10.2024
Виктория Яковенко
Днем – тепло по-летнему: прогноз погоды в Харькове и области на 6 октября Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 6 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем ​​– 25 – 27, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 10 до 15 градусов, днем ​​– 23 – 28.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 6 октября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".