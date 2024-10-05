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Вдень – тепло по-літньому: прогноз погоди у Харкові та області на 6 жовтня

Погода 20:34   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Вдень – тепло по-літньому: прогноз погоди у Харкові та області на 6 жовтня Фото: Василь Голосний

У неділю, 6 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 6 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".