Вдень – тепло по-літньому: прогноз погоди у Харкові та області на 6 жовтня

У неділю, 6 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.

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