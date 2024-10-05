Вдень – тепло по-літньому: прогноз погоди у Харкові та області на 6 жовтня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 6 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 20:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 6 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".