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Обязательную эвакуацию объявили еще из двух сел Харьковской области

Общество 20:00   07.10.2024
Оксана Якушко
Обязательную эвакуацию объявили еще из двух сел Харьковской области Фото: ХОВА

Эвакуацию проведут в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Боровской ТГ, сообщила ХОВА.

Соответствующее распоряжение подписал 7 октября 2024 года.

«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Служба по делам детей постоянно мониторит ситуацию с семьями с детьми на территории громады», – отметил начальник Боровской поселковой военной администрации Изюмского района Харьковской области Александр Тертышный.

Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0800 33 92 91.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуацию проведут в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Боровской ТГ, сообщила ХОВА.".