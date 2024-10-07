Обязательную эвакуацию объявили еще из двух сел Харьковской области
Фото: ХОВА
Эвакуацию проведут в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Боровской ТГ, сообщила ХОВА.
Соответствующее распоряжение подписал 7 октября 2024 года.
«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Служба по делам детей постоянно мониторит ситуацию с семьями с детьми на территории громады», – отметил начальник Боровской поселковой военной администрации Изюмского района Харьковской области Александр Тертышный.
Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0800 33 92 91.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, принудительная эвакуация, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 20:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуацию проведут в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Боровской ТГ, сообщила ХОВА.".