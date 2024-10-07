Обязательную эвакуацию объявили еще из двух сел Харьковской области

Эвакуацию проведут в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Боровской ТГ, сообщила ХОВА.

Соответствующее распоряжение подписал 7 октября 2024 года.

«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Служба по делам детей постоянно мониторит ситуацию с семьями с детьми на территории громады», – отметил начальник Боровской поселковой военной администрации Изюмского района Харьковской области Александр Тертышный.

Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0800 33 92 91.