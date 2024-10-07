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Обов’язкову евакуацію оголосили ще з двох сіл на Харківщині

Суспільство 20:00   07.10.2024
Оксана Якушко
Обов’язкову евакуацію оголосили ще з двох сіл на Харківщині

Евакуацію проведуть у селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславки Боровської ТГ, повідомила ХОВА.

Відповідне розпорядження підписали 7 жовтня 2024 року.

«Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів у найкоротші терміни. Служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади», – зазначив начальник Борівської селищної військової адміністрації  Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.

Всі охочі покинути небезпечні території можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуацію проведуть у селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславки Боровської ТГ, повідомила ХОВА.".