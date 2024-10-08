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Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей

Общество 15:18   08.10.2024
Виктория Яковенко
Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину.

6 октября в 17:25 в полицию обратился житель города Златополь. Он сообщил, что в 14:00 его 74-летняя жена ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Информацию о розыске женщины опубликовали в соцсетях. Вечером 7 октября прохожий увидел пенсионерку в городе и позвонил по телефону в полицию.

Выяснилось, что женщина, возвращаясь домой, дезориентировалась в городе. Полицейские помогли ей добраться домой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину.".