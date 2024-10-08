Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину.
6 октября в 17:25 в полицию обратился житель города Златополь. Он сообщил, что в 14:00 его 74-летняя жена ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Информацию о розыске женщины опубликовали в соцсетях. Вечером 7 октября прохожий увидел пенсионерку в городе и позвонил по телефону в полицию.
Выяснилось, что женщина, возвращаясь домой, дезориентировалась в городе. Полицейские помогли ей добраться домой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, пенсионерка, полиция, соцсети, телефон, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину.".