Пенсионерка потерялась на Харьковщине: ее нашли с помощью соцсетей

На Харьковщине полицейские разыскали и вернули домой пожилую женщину.

6 октября в 17:25 в полицию обратился житель города Златополь. Он сообщил, что в 14:00 его 74-летняя жена ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина не взяла с собой мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Информацию о розыске женщины опубликовали в соцсетях. Вечером 7 октября прохожий увидел пенсионерку в городе и позвонил по телефону в полицию.

Выяснилось, что женщина, возвращаясь домой, дезориентировалась в городе. Полицейские помогли ей добраться домой.