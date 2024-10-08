Пенсіонерка загубилася на Харківщині: її знайшли за допомогою соцмереж
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому літню жінку.
6 жовтня о 17:25 до правоохоронців звернувся житель міста Златопіль. Він повідомив, що о 14:00 його 74-річна дружина пішла з дому та досі не повернулась. Жінка не взяла із собою мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Інформацію про розшук жінки опублікували в соцмережах. Ввечері 7 жовтня перехожий побачив пенсіонерку у місті та зателефонував до поліції.
З’ясувалося, що жінка, коли поверталася додому, дезорієнтувалася у місті. Поліцейські допомогли їй дістатися додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому літню жінку.".