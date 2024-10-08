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Пенсіонерка загубилася на Харківщині: її знайшли за допомогою соцмереж

Суспільство 15:18   08.10.2024
Вікторія Яковенко
Пенсіонерка загубилася на Харківщині: її знайшли за допомогою соцмереж Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому літню жінку.

6 жовтня о 17:25 до правоохоронців звернувся житель міста Златопіль. Він повідомив, що о 14:00 його 74-річна дружина пішла з дому та досі не повернулась. Жінка не взяла із собою мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформацію про розшук жінки опублікували в соцмережах. Ввечері 7 жовтня перехожий побачив пенсіонерку у місті та зателефонував до поліції.

З’ясувалося, що жінка, коли поверталася додому, дезорієнтувалася у місті. Поліцейські допомогли їй дістатися додому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому літню жінку.".