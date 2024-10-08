Пенсіонерка загубилася на Харківщині: її знайшли за допомогою соцмереж

На Харківщині поліцейські розшукали та повернули додому літню жінку.

6 жовтня о 17:25 до правоохоронців звернувся житель міста Златопіль. Він повідомив, що о 14:00 його 74-річна дружина пішла з дому та досі не повернулась. Жінка не взяла із собою мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформацію про розшук жінки опублікували в соцмережах. Ввечері 7 жовтня перехожий побачив пенсіонерку у місті та зателефонував до поліції.

З’ясувалося, що жінка, коли поверталася додому, дезорієнтувалася у місті. Поліцейські допомогли їй дістатися додому.