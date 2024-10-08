Live
  • Вт 08.10.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.22

Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура

Происшествия 20:16   08.10.2024
Оксана Якушко
Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура Скриншот

Харьковская областная прокуратура показала видео с коптера с места удара российского КАБа по Северной Салтовке.

Читайте также: Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 8.10: внезапные «прилеты», удар КАБами, погибшие
Новости Харькова — главное за 8.10: внезапные «прилеты», удар КАБами, погибшие
08.10.2024, 20:45
Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура
Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура
08.10.2024, 20:16
Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке
Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке
08.10.2024, 16:57
Удар КАБом по Харькову: 2 погибших, среди 5 пострадавших — 10-летний мальчик
Удар КАБом по Харькову: 2 погибших, среди 5 пострадавших — 10-летний мальчик
08.10.2024, 20:33
Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура
Россияне ударили ФАБ-250 по парку возле озера в Харькове – прокуратура
08.10.2024, 19:33
Снова без дождей. Какой будет погода 9 октября в Харькове и области
Снова без дождей. Какой будет погода 9 октября в Харькове и области
08.10.2024, 21:18

Новости по теме:

20:33
Удар КАБом по Харькову: 2 погибших, среди 5 пострадавших — 10-летний мальчик
20:16
Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура
16:57
Взрывы слышны в Харькове: КАБ ударил по многоэтажке
14:23
РФ стала чаще бить КАБами после потери Агрегатного завода – ОТГВ «Харьков»
12:05
Внезапные «прилеты» по Харькову: «локационно было чисто» – TLk

Вы читали новость: «Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала видео с коптера с места удара российского КАБа по Северной Салтовке.".