Видео последствий прилета у озера на Салтовке в Харькове показала прокуратура
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Харьковская областная прокуратура показала видео с коптера с места удара российского КАБа по Северной Салтовке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, северная салтовка, ФАБ-250, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала видео с коптера с места удара российского КАБа по Северной Салтовке.".