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Відео наслідків прильоту біля озера на Салтівці у Харкові показала прокуратура

Події 20:16   08.10.2024
Оксана Якушко
Відео наслідків прильоту біля озера на Салтівці у Харкові показала прокуратура

Харківська обласна прокуратура показала відео з коптера з місця удару російського КАБу по Північній Салтівці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала відео з коптера з місця удару російського КАБу по Північній Салтівці.".