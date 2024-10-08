Відео наслідків прильоту біля озера на Салтівці у Харкові показала прокуратура
Харківська обласна прокуратура показала відео з коптера з місця удару російського КАБу по Північній Салтівці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, северная салтовка, ФАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала відео з коптера з місця удару російського КАБу по Північній Салтівці.".