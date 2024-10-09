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Холодная ночь, теплый день. Какой будет погода 10 октября в Харькове и области

Погода 20:04   09.10.2024
Оксана Якушко
Холодная ночь, теплый день. Какой будет погода 10 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Переменная облачность.
Без существенных осадков. 🌤
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем ​​18 — 23°.

По городу: Без существенных осадков. 🌤
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем ​​19 — 21°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".