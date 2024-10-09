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Холодна ніч, теплий день. Якою буде погода 10 жовтня у Харкові та області

Погода 20:04   09.10.2024
Оксана Якушко
Холодна ніч, теплий день. Якою буде погода 10 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 жовтня: Мінлива хмарність.🌥

По області: Без істотних опадів.   🌤

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 6 – 11° тепла, вдень 18 – 23°.

По місту: Без істотних опадів.  🌤

Вітер південно – східний ↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 19 – 21°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".