«Противник бежит через чистое поле» — Ахиллес о тактике врага на Купянщине

СОУ выстояли ночь на Купянском направлении достаточно эффективно, успеха у врага нет, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Эспрессо».

По его словам, на Купянщине потери врага — безумные, несмотря на это, он продолжает давить. В частности, ВС РФ пытаются занять плацдарм на левобережье Купянщины, но по состоянию на данный момент ему не удалось это сделать. Он не закрепился на левом берегу реки Оскол, отметил Федоренко.

«Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации. Противник имел тактические успехи преимущественно применением авиации, КАБами и иногда, кажется, бесчисленного количества живой силы. Если в 2023 году противник штурмовал по посадкам, когда было противостояние на Бахмутщине, то сейчас мы наблюдаем, когда противник бежит через чистое поле. Вот их бежит 10 человек. С 10 — двое добежит, запрыгнет в окопы вблизи наших. Затем следующая партия, из этой партии еще двое добежали. И пока накопятся, потом переходят к тому, чтобы выбивать СОУ», — сказал Ахиллес.

Он верит, что в ближайшей перспективе украинским воинам удастся восстановить положение и не допустить реализации намерений противника.