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«Противник біжить через чисте поле» – Ахіллес про тактику ворога на Куп’янщині

Суспільство 12:40   09.10.2024
Вікторія Яковенко
«Противник біжить через чисте поле» – Ахіллес про тактику ворога на Куп’янщині скриншот

СОУ вистояли ніч на Куп’янському напрямку достатньо ефективно, успіху ворог не мав, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері «Еспресо».

За його словами, на Куп’янщині втрати ворога – шалені, попри це він продовжує тиснути. Зокрема, ЗС РФ намагаються зайняти плацдарм на лівобережжі Куп’янщини, але станом на зараз, йому не вдалося це зробити. Він не закріпився на лівому березі річки Оскіл, зазначив Федоренко.

«Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації. Противник мав тактичні успіхи переважно застосуванням авіації, КАБами і інколи, здається, безчисленної кількості живої сили. Якщо в 2023 році противник штурмував по посадках, коли було протистояння на Бахмутщині, то зараз ми спостерігаємо, коли противник біжить через чисте поле. От їх біжить 10 людей. З 10-ти – двоє добіжить, заскочить в окопи поблизу наших. Потім наступна партія, з цієї партії ще двоє добігли. І доки накопичаться, потім переходять до того, щоб вибивати СОУ», – сказав Ахіллес.

Він вірить, що в найближчій перспективі українським воїнам вдасться поновити положення і не допустити реалізації намірів противника.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СОУ вистояли ніч на Куп’янському напрямку достатньо ефективно, успіху ворог не мав, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері «Еспресо».".