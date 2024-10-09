Россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске на Харьковщине
Известный украинский артист Артем Пивоваров, который родился и рос в Волчанске Харьковской области, посвятил часть своего концерта родному городу и со слезами рассказал, что россияне полностью уничтожили его дом, сообщает Униан.
«Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто здание. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли. И повернуть меня может домой не власть, а наши защитники» – эмоционально рассказал артист.
Он призвал своих поклонников поддерживать военных, которые постоянно рискуют своими жизнями.
«Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны,» – добавил Артем.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Артем Пивоваров, волчанск, дім, дом, россияне, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный украинский артист Артем Пивоваров, который родился и рос в Волчанске Харьковской области, со слезами рассказал, что россияне полностью разрушили его дом, сообщает Униан. ".