Росіяни знищили будинок співака Артема Пивоварова у Вовчанську на Харківщині

Відомий український артист Артем Пивоваров, який народився та виріс у Вовчанську Харківської області, присвятив частину свого концерту рідному місту та зі сльозами розповів, що росіяни повністю зруйнували його будинок, повідомляє Уніан.

“Мені складно. Я буду відвертим і говоритиму про це. Я втратив свій будинок. У мене немає будинку, і це не просто будівля. Я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Росіяни стерли його з лиця землі. І повернути мене може додому не влада, а наші захисники” – емоційно розповів артист.

Він закликав своїх шанувальників підтримувати військових, які постійно ризикують своїм життям.

“Я вірю в те, що я повернуся додому. І бажаю кожному, хто втратив свій будинок, щиро вірити в те, що ми повернемося. Я щиро вірю, що настане цей важливий, особливий день для нашої країни”, – додав Артем.