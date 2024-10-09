Росіяни знищили будинок співака Артема Пивоварова у Вовчанську на Харківщині
Відомий український артист Артем Пивоваров, який народився та виріс у Вовчанську Харківської області, присвятив частину свого концерту рідному місту та зі сльозами розповів, що росіяни повністю зруйнували його будинок, повідомляє Уніан.
“Мені складно. Я буду відвертим і говоритиму про це. Я втратив свій будинок. У мене немає будинку, і це не просто будівля. Я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Росіяни стерли його з лиця землі. І повернути мене може додому не влада, а наші захисники” – емоційно розповів артист.
Він закликав своїх шанувальників підтримувати військових, які постійно ризикують своїм життям.
“Я вірю в те, що я повернуся додому. І бажаю кожному, хто втратив свій будинок, щиро вірити в те, що ми повернемося. Я щиро вірю, що настане цей важливий, особливий день для нашої країни”, – додав Артем.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Артем Пивоваров, вовчанськ, дім, росіяни, харківщина, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий український артист Артем Пивоваров, який народився та виріс у Вовчанську на Харківщині, зі сльозами розповів, що росіяни зруйнували його будинок, повідомляє Уніан. ".