За сутки оккупанты сбросили на Харьковщину 29 КАБов или ФАБов – Тимошко
Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.
«За два дня, с понедельника, у нас 6 погибших, 49 раненых, из них – 3 ребенка. Повреждены 100 объектов, большинство – многоэтажки или частные дома в сельской местности за кольцевой дорогой Харькова. В частности, вчера было попадание в районе Северной Салтовки, где погибли мужчина и женщина. Попадание было прямо в парковую зону – на берегу источника, где люди набирают воду», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».
Напомним, вечером 8 октября армия РФ ударила по Харькову. ФАБ-250 ударил в парке у озера, два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе 10-летний парень.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, полиция, тимошко, удар, ФАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.".