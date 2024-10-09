За добу окупанти скинули на Харківщину 29 КАБів або ФАБів – Тимошко
Ворожа авіація за добу здійснила 13 вильотів, скинула 29 КАБів або ФАБів на Харківщину. Вже сьогодні, 9 жовтня, зафіксували два авіаудари – у Дергачівській громаді.
«За два дні, з понеділка у нас 6 загиблих, 49 поранених, з них – 3 дитини. Пошкоджено 100 об’єктів, більшість – багатоповерхівки або приватні будинки у сільській місцевості за кільцевою дорогою Харкова. Зокрема вчора було влучання у районі Північної Салтівки, де загинули чоловік і жінка. Влучання було прямо у паркову зону – на березі джерела, де люди набирають воду», – розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія».
Нагадаємо, ввечері 8 жовтня армія РФ вдарила по Харкову. ФАБ-250 вдарив у парку біля озера, двоє людей загинули, ще п’ятеро постраждали, в тому числі 10-річний хлопець.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, поліція, тимошко, удар, ФАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожа авіація за добу здійснила 13 вильотів, скинула 29 КАБів або ФАБів на Харківщину. Вже сьогодні, 9 жовтня, зафіксували два авіаудари – у Дергачівській громаді.".