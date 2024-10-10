5 оккупантов взяли в плен на Харьковщине: все – бывшие заключенные (видео)
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На Харьковщине воины бригады «Спартан» пополнили «обменный фонд» Украины. В этот раз на счету бойцов +5 российских солдат, сообщили в НГУ Украины.
«Их общий портрет достаточно банален: от 29 до 42 лет, все – бывшие заключенные, контракты подписали летом, находясь в разных СИЗО. Пленные обледенены общей «целью» – деньги и освобождение от уголовного наказания», — отметили воины.
Сообщается, что некоторым из пленных даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера. Однако, группа оккупантов провалила задачу – занять посадку, окопаться и ждать подкрепления – и попала в плен.
Видео: НГУ Украины
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: НГУ, оккупанты, окупанти, плен, СИЗО, Спартан, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине воины бригады «Спартан» пополнили «обменный фонд» Украины. В этот раз на счету бойцов +5 российских солдат, сообщили в НГУ Украины.".