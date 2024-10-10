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5 оккупантов взяли в плен на Харьковщине: все – бывшие заключенные (видео)

Репортаж 12:40   10.10.2024
Виктория Яковенко
5 оккупантов взяли в плен на Харьковщине: все – бывшие заключенные (видео) скриншот

На Харьковщине воины бригады «Спартан» пополнили «обменный фонд» Украины. В этот раз на счету бойцов +5 российских солдат, сообщили в НГУ Украины.

«Их общий портрет достаточно банален: от 29 до 42 лет, все – бывшие заключенные, контракты подписали летом, находясь в разных СИЗО. Пленные обледенены общей «целью» – деньги и освобождение от уголовного наказания», — отметили воины.

Сообщается, что некоторым из пленных даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера. Однако, группа оккупантов провалила задачу – занять посадку, окопаться и ждать подкрепления – и попала в плен.

Видео: НГУ Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине воины бригады «Спартан» пополнили «обменный фонд» Украины. В этот раз на счету бойцов +5 российских солдат, сообщили в НГУ Украины.".