5 окупантів взяли в полон на Харківщині: усі – колишні засуджені (відео)

На Харківщині воїни бригади «Спартан» поповнили «обмінний фонд» України. Цього разу на рахунку бійців +5 російських солдатів, повідомили у НГУ України.

«Їхній загальний портрет досить банальний: від 29 до 42 років, усі – колишні засуджені, контракти підписали влітку, перебуваючи в різних СІЗО. Полонені поєднані спільною «метою» – гроші та звільнення від кримінального покарання», – зазначили воїни.

Повідомляється, що декому з полонених навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак група окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон.

Відео: НГУ України