5 окупантів взяли в полон на Харківщині: усі – колишні засуджені (відео)
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На Харківщині воїни бригади «Спартан» поповнили «обмінний фонд» України. Цього разу на рахунку бійців +5 російських солдатів, повідомили у НГУ України.
«Їхній загальний портрет досить банальний: від 29 до 42 років, усі – колишні засуджені, контракти підписали влітку, перебуваючи в різних СІЗО. Полонені поєднані спільною «метою» – гроші та звільнення від кримінального покарання», – зазначили воїни.
Повідомляється, що декому з полонених навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак група окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон.
Відео: НГУ України
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: НГУ, окупанти, плен, СИЗО, Спартан, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині воїни бригади «Спартан» поповнили «обмінний фонд» України. Цього разу на рахунку бійців +5 російських солдатів, повідомили у НГУ України.".