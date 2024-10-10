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5 окупантів взяли в полон на Харківщині: усі – колишні засуджені (відео)

Репортаж 12:40   10.10.2024
Вікторія Яковенко
5 окупантів взяли в полон на Харківщині: усі – колишні засуджені (відео) скриншот

На Харківщині воїни бригади «Спартан» поповнили «обмінний фонд» України. Цього разу на рахунку бійців +5 російських солдатів, повідомили у НГУ України.

«Їхній загальний портрет досить банальний: від 29 до 42 років, усі – колишні засуджені, контракти підписали влітку, перебуваючи в різних СІЗО. Полонені поєднані спільною «метою» – гроші та звільнення від кримінального покарання», – зазначили воїни.

Повідомляється, що декому з полонених навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера. Однак група окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон.

Відео: НГУ України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині воїни бригади «Спартан» поповнили «обмінний фонд» України. Цього разу на рахунку бійців +5 російських солдатів, повідомили у НГУ України.".