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Днем тепло как летом. Какой будет погода 11 октября в Харькове и области

Погода 20:57   10.10.2024
Оксана Якушко
Днем тепло как летом. Какой будет погода 11 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

11 октября: Переменная облачность.
По области: Без осадков☀️
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10° тепла, днем ​​19 — 24°.

По городу: Без осадков☀️
Ветер юго-восточный↖️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем ​​22 — 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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Днем тепло как летом. Какой будет погода 11 октября в Харькове и области
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 20:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".