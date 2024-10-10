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Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області

Погода 20:57   10.10.2024
Оксана Якушко
Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 11 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

11 жовтня: Мінлива хмарність🌥.

По області: Без опадів☀️

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24°.

По місту: Без опадів☀️

Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° тепла, вдень 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".