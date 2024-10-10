Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 11 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
11 жовтня: Мінлива хмарність🌥.
По області: Без опадів☀️
Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24°.
По місту: Без опадів☀️
Вітер південно – східний↖️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° тепла, вдень 22 – 24°.
Читайте також: Холодна ніч, теплий день. Якою буде погода 10 жовтня у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вдень тепло як влітку. Якою буде погода 11 жовтня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 20:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".