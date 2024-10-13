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Более 300 объектов теплоснабжения повреждены на Харьковщине из-за обстрелов

Общество 12:10   13.10.2024
Оксана Якушко
Более 300 объектов теплоснабжения повреждены на Харьковщине из-за обстрелов Фото: пресс-служба КП «ХТС»

На встрече с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, заместителя руководителя ОПУ Виктора Никиты обговаривали ситуацию на Харьковщине, сообщила ХОВА.

В результате боевых действий в Харьковской области повреждены 311 объектов теплоснабжения и 141 объект водоснабжения. Несмотря на ежедневные обстрелы, их пытаются восстановить.

«Работаем над децентрализацией отопления. Так что продолжаем обеспечивать и устанавливать когенерационные установки, получили более тысячи мощных генераторов для предприятий. Усиленно общаемся с бизнесом и громадами для оперативного реагирования на критические ситуации», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Включат ли отопление 15 октября жителям Харькова и области: ответ Синегубова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На встрече с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы обговаривали ситуацию на Харьковщине, сообщила ХОВА.".