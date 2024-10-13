Более 300 объектов теплоснабжения повреждены на Харьковщине из-за обстрелов

На встрече с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, заместителя руководителя ОПУ Виктора Никиты обговаривали ситуацию на Харьковщине, сообщила ХОВА.

В результате боевых действий в Харьковской области повреждены 311 объектов теплоснабжения и 141 объект водоснабжения. Несмотря на ежедневные обстрелы, их пытаются восстановить.

«Работаем над децентрализацией отопления. Так что продолжаем обеспечивать и устанавливать когенерационные установки, получили более тысячи мощных генераторов для предприятий. Усиленно общаемся с бизнесом и громадами для оперативного реагирования на критические ситуации», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.