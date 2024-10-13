Понад 300 об’єктів теплопостачання пошкоджені на Харківщині через обстріли
На зустрічі за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, заступника керівника ОПУ Віктора Микити обговорювали ситуацію на Харківщині, повідомила ХОВА.
Внаслідок бойових дій у Харківській області пошкоджені 311 об’єктів теплопостачання та 141 об’єкт водопостачання. Попри щоденні обстріли їх намагаються відновити.
«Працюємо над децентралізацією опалення. Тож продовжуємо забезпечувати та встановлювати когенераційні установки, отримали більше тисячі потужних генераторів для підприємств. Посилено комунікуємо з бізнесом та громадами для оперативного реагування на критичні ситуації», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: объект теплоснабжения, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На зустрічі за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, обговорювали ситуацію на Харківщині, повідомила ХОВА.".