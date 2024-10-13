Раненый в Купянске: FPV-дроном россияне атаковали Харьковщину
Сегодня армия РФ атаковала Купянск FPV-дроном, сообщила Харьковская областная прокуратура.
13 октября около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в городе Купянск. Ранен 56-летний мужчина, который при ударе проходил неподалеку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 15:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня армия РФ атаковала Купянск FPV-дроном, сообщила Харьковская областная прокуратура.".