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Раненый в Купянске: FPV-дроном россияне атаковали Харьковщину

Происшествия 15:48   13.10.2024
Оксана Якушко
Раненый в Купянске: FPV-дроном россияне атаковали Харьковщину

Сегодня армия РФ атаковала Купянск FPV-дроном, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 октября около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в городе Купянск. Ранен 56-летний мужчина, который при ударе проходил неподалеку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня армия РФ атаковала Купянск FPV-дроном, сообщила Харьковская областная прокуратура.".