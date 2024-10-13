Раненый в Купянске: FPV-дроном россияне атаковали Харьковщину

Сегодня армия РФ атаковала Купянск FPV-дроном, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 октября около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в городе Купянск. Ранен 56-летний мужчина, который при ударе проходил неподалеку.