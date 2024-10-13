Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину

Сьогодні армія РФ атакувала Куп’янськ FPV-дроном, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у місті Купʼянськ. Поранений 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.