Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину
Сьогодні армія РФ атакувала Куп’янськ FPV-дроном, повідомила Харківська обласна прокуратура.
13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у місті Купʼянськ. Поранений 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, куп'янск, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні армія РФ атакувала Куп’янськ FPV-дроном, повідомила Харківська обласна прокуратура.".