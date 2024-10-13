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Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину

Події 15:48   13.10.2024
Оксана Якушко
Поранений у Куп’янську: FPV-дроном росіяни атакували Харківщину

Сьогодні армія РФ атакувала Куп’янськ FPV-дроном, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у місті Купʼянськ. Поранений 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 15:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні армія РФ атакувала Куп’янськ FPV-дроном, повідомила Харківська обласна прокуратура.".