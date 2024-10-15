«Города Волчанск как города не существует» – Федоренко из «Ахиллеса»

О ситуации в Волчанске, а также – о планах оккупантов на Купянском направлении рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона.

По словам Федоренко, в Волчанске инициатива остается на стороне ВСУ. Украинские защитники продолжают сдерживать атаки оккупантов, хотя из-за постоянных вражеских обстрелов значительно пострадала инфраструктура города.

«Города Волчанск как города, с сооружениями, зданиями на данный момент не существует. Противник на текущий момент с применением артиллерии, КАБов буквально стер Волчанск с лица земли», – уточнил Федоренко.

В целом, добавил командир батальона, на севере Харьковщине ситуация остается неизменной – враг не может продвигаться и постоянно атакует наши позиции.

«За последний период противник не имел никаких тактических успехов на поле боя, несмотря на то, что интенсивность боевых действий сейчас переходит за пределы выше среднего. Вся живая сила, маневрирующая техника противника, пытающаяся продавить наши боевые порядки, своевременно выявляются за счет объединенной работы, объединенного влияния», – отметил Федоренко.

Тем временем на Купянском направлении идут тяжелые бои.

«Несмотря на то, что враг прет всем, чем может – это и легкобронированная, бронированная техника, это и высокоманевренная техника, применение авиации достаточно массированное, всех доступных средств беспилотных систем и массированные штурмы именно живой силой. Выглядит это по следующему сценарию: враг перебегает в чистом поле от позиции к позиции, бежит десять человек, девять – Силы обороны ликвидировали, один пробежал, следующая волна — два пробежали. Затем противник перегруппировывается и пытается давить дальше. Для них приоритетная задача, несмотря на потери, достичь того, чтобы они смогли закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол для того, чтобы продвинуться в Купянск. На данный момент идут очень и очень сложные бои», – сказал Федоренко.